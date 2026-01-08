Die Netflix-Live-Action-Serie The Witcher wird 2026 mit ihrer fünften Staffel enden

HQ

Netflix' The Witcher war nicht der große Erfolg, den sich die Fans der RPG-Serie von CD Projekt Red erhofft hatten, aber in sehr anti-Netflix-Stil erhielt sie auch die Unterstützung des Streamers, um ihren Lauf vollständig zu beenden. Im Oktober kam die vierte Staffel der Serie in sehr mittelmäßiger Weise ins Spiel, und nach dem Weggang von Henry Cavill wussten wir, dass nur zwei Staffeln mit Liam Hemsworth als dem Weißen Wolf geplant waren. Das bedeutet, dass nur noch Staffel 5 übrig ist, und sie wird dieses Jahr tatsächlich auf Netflix erscheinen.

Dies wurde in einem Artikel "What's Coming" auf Netflix Tudum bestätigt, in dem der Streamer bestätigt, dass die Serie 2026 zurückkehren wird, und darauf sogar mit der offiziellen Synopsis der kommenden Staffel aufbaut.

"Die Zeit des Endes ist nah: Dunkle Mächte verbünden sich überall auf dem Kontinent mit bösen Absichten auf Ciri. Selbst wenn Geralt und Yennefer ihre Tochter retten und ihren letzten Wunsch erfüllen können, als Familie wieder zusammenzukommen, werden sie Hindernisse - und Feinde - überwinden müssen, wie sie sie noch nie zuvor begegnet sind."

Wir haben keine weiteren Informationen hinzuzufügen, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass eine Premiere gegen Ende 2026 bevorsteht, was ungefähr dem Erscheinen von Staffel 4 Ende Oktober entspricht.

Freust du dich auf die Rückkehr von The Witcher oder ist es Zeit, dass die Show zu Ende geht?