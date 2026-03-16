Netflix kündigt im Mai den dritten Kampf beim Gina Carano gegen Ronday Rousey Event an.

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Netflix kündigt weiterhin neue Kämpfer für ihre erste MMA-Übertragung an, die auch das erste MMA-Event ist, das von MVP, Jake Pauls Boxpromoter, veranstaltet wird. Natürlich wird die Schlagzeile der allererste Kampf zwischen zwei Mixed-Martial-Arts-Legenden sein, die nie zusammenfielen: Gina Carano und Ronda Rousey, die beide aus einer langen Karrierepause kommen.

Das Co-Hauptkampf wurde als Francis Ngannou gegen Philipe Lins angekündigt, und heute wurde bestätigt, dass ein dritter Kampf zwischen Nate Díaz und Mike Perry vor dem Carano gegen Rousey am 16. Mai in Los Angeles stattfinden soll.

Diaz, 40 Jahre alt, wird besonders durch seine Rivalität mit Conor McGregor in Erinnerung behalten, die größte MMA-Geschichte gemessen an Zuschauer, verließ jedoch 2022 die UFC und ist seitdem Free Agent, wobei er sogar andere Disziplinen wie Boxen ausprobiert hat (wo er gegen Jake Paul kämpfte). Perry verließ die UFC 2021.

Laut Lowkickmma begannen 2022 Gerüchte über einen Kampf zwischen Perry und Diaz, wobei Perry Diaz öffentlich um einen Kampf bat. Sie gehören zu den bekanntesten Persönlichkeiten im MMA, und nun haben sie endlich die Chance, hinter dem Rücken der UFC zu kämpfen und zu beobachten, wie Jake Paul und Netflix einige Legenden der UFC für eines der am meisten erwarteten Kampfereignisse des Jahres "stehlen". "Nate Diaz ist der echte BMF, und Mike Perry ist der König der Gewalt – das wird ein Krieg von der ersten Pressekonferenz bis zum Ende, wenn einer von ihnen die Hand hebt", sagte Nakisa Bidarian, MVP-CEO.

Freust du dich auf das MMA-Event auf Netflix am 16. Mai mit Nate Diaz und Jake Perry, Francis Ngannou gegen Philipe Lins und Gina Carano gegen Ronda Rousey?