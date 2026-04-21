Netflix enthüllt die komplette Besetzung des Live-Action-Gundam-Films, darunter Sydney Sweeney und Jason Isaacs

Netflix hat eine ganze Reihe von Projekten in Planung, aber eines der bekanntesten ist eine Live-Action-Adaption von Gundam, ein Spielfilmprojekt, das das ikonische Universum auf eine Weise zum Leben erwecken wird, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben.

Da die Produktion des Projekts nun läuft, hat Netflix die Besetzung des Films bestätigt und außerdem eine kurze Handlungsübersicht mitgeteilt, was bei seiner Premiere zu erwarten ist.

Was die beteiligten Stars angeht, wird Gundam von Sydney Sweeney und Noah Centineo angeführt, aber die Besetzung wird durch Jason Isaacs, Jackson White, Javon Walton, Michael Mando, Gemma Chua-tran, Shioli Kutsuna, Nonso Anozie, Ida Brooke und Oleksandr Rudynskyi verstärkt.

Was die Handlung betrifft, werden wir über Folgendes informiert: "Der Realfilm mit Sydney Sweeney und Noah Centineo folgt rivalisierenden Mech-Piloten im Krieg auf der Erde und ihren Weltraumkolonien."

Da die Produktion jetzt läuft, ist es vernünftig, dass Gundam irgendwann nächstes Jahr auf Netflix erscheinen wird, wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte.