Netanjahu unterstützt Trumps Plan, Palästinenser aus Gaza umzusiedeln

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine Unterstützung für Donald Trumps umstrittene Idee zum Ausdruck gebracht, den Palästinensern den Austritt aus dem Gazastreifen zu erlauben – ein Vorschlag, der weltweit verurteilt wurde.

In einem Interview mit Fox News deutete Netanjahu an, dass es kein Problem gebe, wenn Bewohner von Gaza umsiedelten, obwohl er es vermied, Trumps umfassendere Vision einer Übernahme des Territoriums durch die Vereinigten Staaten direkt anzusprechen.

Während Menschenrechtsorganisationen die Idee scharf als ethnische Säuberung verurteilt haben, schien Netanjahu sie als pragmatische Lösung darzustellen und bestand darauf, dass alle willigen Einwohner frei sein sollten, das Land zu verlassen.

Trumps Berater, die mit heftigen Gegenreaktionen konfrontiert sind, haben versucht, Aspekte des Plans zurückzunehmen, aber Netanjahus Unterstützung verleiht der Debatte eine neue Ebene des politischen Gewichts. Unterdessen dauert die humanitäre Krise in Gaza an, da nach 16 Monaten Konflikt, der fast die gesamte Bevölkerung vertrieben hat, ein brüchiger Waffenstillstand in Kraft ist.