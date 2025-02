Donald Trump schwört, dass die Vereinigten Staaten Gaza übernehmen werden

HQ

US-Präsident Donald Trump hat einen Plan vorgestellt, die Kontrolle über Gaza zu übernehmen, es als Luxusziel wieder aufzubauen und seine palästinensischen Bewohner an einen anderen Ort umzusiedeln, ein Vorschlag, der im gesamten Nahen Osten breite Kritik hervorgerufen hat.

Saudi-Arabien lehnte jede Vertreibung der Palästinenser umgehend ab und bekräftigte seine Haltung, dass es ohne die Schaffung eines palästinensischen Staates keine Normalisierung mit Israel geben werde. Palästinensische Beamte warnten, dass ein solcher Schritt auf eine weitere Nakba hinauslaufen würde, und bezogen sich dabei auf die Massenvertreibung der Palästinenser im Jahr 1948.

Unterdessen lobte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorsichtig Trumps frische Ideen, befürwortete den Plan aber nicht direkt. Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Menschen immer noch von der Zerstörung in Gaza erschüttert sind und die diplomatischen Spannungen am Rande des Zusammenbruchs stehen, haben viele Trumps ehrgeizige Vision dazu veranlasst, sich zu fragen, ob es sich um eine echte Strategie handelt oder nur um ein weiteres mutiges Statement in seinem charakteristischen Stil. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Ereignisse entwickeln werden.