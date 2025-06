Netanjahu sieht im Zuge des Israel-Iran-Konflikts neue Friedensperspektiven

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel, Iran und Palästina . Am Donnerstag sagte Premierminister Benjamin Netanjahu, Israels jüngste Erfolge im Konflikt mit dem Iran könnten die Tür für breitere diplomatische Fortschritte in der Region öffnen.



"Dieser Sieg bietet die Chance für eine dramatische Ausweitung der Friedensabkommen. Daran arbeiten wir mit Begeisterung. Neben der Befreiung der Geiseln und der Niederlage der Hamas gibt es ein Zeitfenster, das nicht verpasst werden darf. Wir dürfen keinen einzigen Tag verschwenden."



In seiner Rede nach dem Waffenstillstand betonte er die Dringlichkeit der Konsolidierung der Friedensabkommen und deutete eine neue Dynamik in den Gesprächen mit den arabischen Ländern an. Berichte deuten auf eine mögliche Ausweitung des Abraham-Abkommens hin, obwohl es keine offiziellen Bestätigungen gibt.