Neople möchte mit The First Berserker: Khazan den Fans ermöglichen, sich „vollständig" in das Dungeon & Fighter-Universum einzutauchen

Während wir bis irgendwann im Jahr 2025 warten müssen, um in The First Berserker: Khazan eintauchen zu können, hatte ich im Rahmen meiner Zeit in Deutschland für die Gamescom die Chance, einen Teil dieses kommenden Action-RPGs zu spielen. Während ihr meine vollständige Vorschau hier lesen könnt, hatte ich auch die Gelegenheit, mit dem Entwickler Neople zu sprechen, um mehr über das Spiel und die großen Pläne zu erfahren, die das Studio dafür hat, und seine Bemühungen, das Dungeon & Fighter -Universum zu erweitern.

Auf die Frage, was die Zukunft für The First Berserker: Khazan bringen würde und ob Neople bereits Pläne für die Zeit nach dem Start hat, sagte mir CEO Myeongjin Yun:

"Wir betreuen das Originalspiel seit etwa 20 Jahren, also haben wir natürlich so viele Inhalte auf Lager. Und natürlich planen wir einige Erweiterungen. Aber werden wir eine Fortsetzung von Khazan machen? Das wissen wir nicht wirklich. Aber wir haben einige Spiele in Planung und auch verschiedene Inhalte in einer anderen Medienform, wie zum Beispiel [einen] Roman. Wir möchten, dass die Nutzer diese Chance nutzen, Khazan nutzen, um vollständig in das Universum einzutauchen."

