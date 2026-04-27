Neo Geo AES+ ist unglaublich stark gestartet

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Genau vor zehn Tagen wurde bekannt, dass eine der legendärsten Konsolen aller Zeiten ein großes Comeback feiert. Wir sprechen hier vom Neo Geo, der Anfang der 90er Jahre veröffentlicht wurde. Es war eine Konsole, die damals fast bizarre Performance aufwies und ein Lösegeld kostete, so sehr, dass selbst die Spiele selbst Hunderte von Pfund kosten konnten (und wenn man die heutige Inflation berücksichtigt, würde man mit doppelten Preisen rechnen).

Das neue Modell heißt Neo Geo AES+, und hier kannst du mehr darüber lesen, aber es spielt alle alten Cartridges ab und bringt zudem zehn Klassiker neu heraus, unterstützt HDMI und vieles mehr. Man könnte denken, dies wäre ein Nischenprodukt für Enthusiasten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ganz im Gegenteil, tatsächlich. In einem Beitrag auf LinkedIn schreibt Lars Wingefors, CEO des schwedischen Unternehmens Embracer (dem Neo Geo-Distributor Plaion gehört), dass "die Resonanz in der globalen Retro-Community in der vergangenen Woche schlichtweg überwältigend war", bevor er einige detailliertere Beispiele gibt:

"Innerhalb der ersten 24 Stunden haben wir mehr bezahlte Vorbestellungen angenommen als unser gesamtes jährlich prognostiziertes Volumen des Neo Geo AES+. Seitdem sind die Verkäufe über unsere eigenen Kanäle, Online-Händler und Fachgeschäfte stark angegangen. Zu sehen, dass die Konsole derzeit in der gesamten Kategorie Videospiele auf Platz #1 bei Amazon US steht, ist sowohl demütigend als auch äußerst inspirierend. Das Team hat nun unsere Produktionsprognosen vor dem Start am 12. November aktualisiert."

Wingefors lobt anschließend das Embracer Games Archive des Unternehmens (und hebt insbesondere den Abteilungsleiter Martin Lindell hervor), das seiner Meinung nach absolut entscheidend für die Initiative war, und er dankt auch SNK-CEO Kenji Matsubara für das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wurde.

Er schließt mit einem sehr klaren Hinweis, dass die zehn neu veröffentlichten Spiele für Neo Geo wahrscheinlich von weiteren Titeln gefolgt werden, sodass wir von 3 Count Bout, Blue's Journey, Burning Fight, Ninja Commando, SNK vs. Capcom und mehr träumen können:

"Die fortgesetzte Reise von Neo Geo AES+, insbesondere die laufenden Gespräche darüber, welche weiteren Titel nach den ersten zehn Veröffentlichungen folgen könnten, verfolge ich mit großer Vorfreude. Das fühlt sich wirklich wie der Beginn von etwas Neuem an."

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