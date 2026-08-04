Nein, Disney+ entfernt 4K, HDR und Dolby Atmos nicht aus Premium-Konten in ganz Europa

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In der vergangenen Woche tauchten mehrere Berichte auf, hauptsächlich von französischen Nutzern, die besagten, dass sie die Streaming-Plattform Disney+ nicht mehr in modernen audiovisuellen Formaten wie 4K-Auflösung, HDR10 High Dynamic Range (und Dolby Vision) oder Dolby Atmos Spatial Audio ansehen könnten. All das trotz kompatibler Geräte, dem Versuch, Titel zu schauen, die diese Formate unterstützen, einem Premium-Abo und natürlich schon zuvor Freude daran zu haben.

Die Beschwerden eskalierten; Leute begannen, andere verschwundene Formate zu erwähnen, und schlimmer noch, die Idee verbreitete sich, dass diese 'Entscheidung von Disney' ganz Europa betreffen würde, wobei laut einigen Behauptungen auch Länder wie Spanien und Großbritannien ihre Formate zurückgefahren sahen.

Wir haben letzte Woche eine erste Überprüfung durchgeführt und auf unserem spanischen oder britischen Disney+ Premium-Konto waren alle aufgeführten Formate intakt, zum Beispiel bei einem Titel wie The Mandalorian (denken Sie daran, dass viele Plattformen Dolby Atmos auf die originale englische Tonspur beschränken und diese mit der lokalen Synchronisation verschwindet). 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos waren verfügbar, und sowohl der Fernseher als auch der Heimkino-Audioempfänger empfingen und erkannten alle Formate wie üblich. Wir sind auf mehrere Accounts gestoßen (auf die wir hier nicht verlinken werden), die behaupten, "Disney+ entfernt 4K und HDR in Europa", was eindeutig nicht stimmt.

Anscheinend hängt alles von Codecs und regionaler Lizenzierung ab. Wie der französische Journalist Nicolas Lellouche berichtet (einer der ersten, der die Nachricht teilte und annahm, dass sie ganz Europa betrifft), hat Disney bereits eine Erklärung veröffentlicht, in der die Rückkehr der 2160p-UHD-Auflösung in Frankreich angekündigt wird. Die Lösung? Wechsel vom H.265-Codec zum VP9-Codec, so die Quelle:

"Nach einem kürzlichen Gerichtsurteil haben wir eine alternative Technologie implementiert, die es uns ermöglicht, den Zugang zu 4K UHD auf Disney+ in Frankreich schrittweise wiederherzustellen. Allerdings kann 4K-UHD während dieser Übergangsphase auf einigen Geräten vorübergehend nicht verfügbar sein. Wir sind uns der Unannehmlichkeiten bewusst, die dies für unsere Abonnenten verursachen könnte, und tun alles, um die Gerätekompatibilität schnell zu erweitern und den Zugriff auf 4K UHD und HDR so schnell wie möglich wiederherzustellen."

Nachdem die Prüfungen durchgeführt wurden, bleiben einige Zweifel bestehen. Medien wie Flatpanelshd berichteten im Juni, dass Dolby Vision und 3D-Modus bereits aus Disney+ entfernt wurden. Wir konnten jedoch bestätigen, dass Dolby Vision verfügbar ist, obwohl wir keinen 3D-Bildschirm zur Verfügung haben, und alles deutet darauf hin, dass der stereoskopische Modus tatsächlich von der Plattform 'gestrichen' wurde.

"Zu diesem Zeitpunkt (Februar) betraf der Patentstreit nur Deutschland, aber erst Mitte März stellte Disney+ Dolby Vision im übrigen EU-Gebiet wieder her.

"Das Problem ist in ganz Europa wieder aufgetaucht. Flatpanels hat mehrere Berichte von Lesern erhalten, die berichten, dass Dolby Vision HDR erneut nicht über die Disney+-App auf ihren Fernsehern verfügbar ist. Nachdem wir das selbst überprüft haben, haben wir dasselbe Problem auf unseren eigenen Geräten."

Da auch die nordischen Länder aus dem Spiel sind, ist es erneut möglich, zumindest in der britischen und spanischen Version einen Titel in 4K HDR Dolby Atmos/Vision auf Disney+ abzuspielen, was diese Berichte vorübergehend widerlegt, obwohl klar ist, dass Disney in bestimmten Ländern mit bestimmten Codec-Lizenzproblemen zu kämpfen hat.

Kann man Disney+ in all diesen Formaten problemlos schauen? Aus welchem Land und auf welchem Gerät?