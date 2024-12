Neil Druckmann verspricht ein "wildes Abenteuer" in Intergalactic: The Heretic Prophet

HQ

Neil Druckmann, das Mastermind hinter The Last of Us und Uncharted, ist bereit, mit Intergalactic: The Heretic Prophet, dem fünften großen Titel von Naughty Dog, den Einsatz zu erhöhen. In einem kürzlichen Beitrag auf seinem Blue Sky-Account deutete Druckmann an, dass das kommende Sci-Fi-Abenteuer das bisher "wildeste" des Studios sein würde, ein Projekt, das anders ist als alles, was sie zuvor gemacht haben. Obwohl es nur wenige Details gibt, ist die Aufregung um den Titel mit Händen zu greifen.

Das Spiel zeigt einen neuen Protagonisten, Jordan, einen Kopfgeldjäger, der auf einem mysteriösen Planeten gestrandet ist und Verbindungen zu einer seltsamen Religion hat. Druckmann teilte seine Bewunderung für Tati Gabrielle, die Jordan spielt, beschrieb sie als kraftvolle Präsenz und zog Parallelen zu Ashley Johnsons ikonischer Rolle als Ellie. Die Fans warten gespannt auf die nächste Enthüllung, vor allem, nachdem der Trailer der Game Awards sie mit mehr Fragen als Antworten zurückließ (was dazu führte, dass viele Leute ihn auf Youtube nicht mochten ).

Mit einer Handlung, die sich um Glauben und Überleben dreht, verspricht Intergalactic eine fesselnde und komplexe Erzählung sowie das tiefgründigste Gameplay, das je von Naughty Dog gesehen wurde. Das Spiel ist von Anime-Klassikern inspiriert und begibt sich auf ein ehrgeiziges Sci-Fi-Abenteuer. Und Fans der Arbeit des Studios sollten ein Spiel erwarten, das sowohl ihre Erwartungen als auch ihre Emotionen herausfordert.

Bist du gespannt, was das nächste große Abenteuer von Naughty Dog bringt?