Naughty Dog's Intergalactic lässt sich von Anime-Klassikern inspirieren und bietet ein ambitioniertes Sci-Fi-Abenteuer

Bei den The Game Awards 2024 enthüllte Naughty Dog sein mit Spannung erwartetes neues Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet. Dieses originelle Sci-Fi-Epos spielt in einem alternativen Universum mit fortschrittlicher Raumfahrt – eine aufregende Abkehr von der postapokalyptischen Welt von The Last of Us. Die Enthüllung wurde von einem eindrucksvollen Gameplay-Trailer begleitet, in dem der Protagonist mit futuristischen Schwertern gegen einen riesigen Cyborg kämpft.

Unter der Regie von Neil Druckmann ist Intergalactic die erste eigene Erzählung des Studios seit fast 15 Jahren. Während Details über die Geschichte rar bleiben, hat Druckmann mitgeteilt, dass das Spiel komplexe Themen rund um den Glauben und die Institutionen, die unsere Welt prägen, erforscht. Er beschrieb das Narrativ als "ehrgeizig" und konzentrierte sich auf die Konsequenzen, wenn man Vertrauen in mächtige Organisationen setzt.

Das Spiel ist stark von kultigen Anime-Serien wie Akira und Cowboy Bebop beeinflusst und verbindet die düstere Cyberpunk-Ästhetik von Akira mit den actiongeladenen Weltraumabenteuern von Cowboy Bebop. Für Druckmann und sein Team ist es eine Rückkehr zum Action-Adventure-Genre, für das Naughty Dog bekannt ist.

In einem Gespräch mit der New York Times deutete Druckmann an, dass die Protagonistin, ein Kopfgeldjäger namens Jordan Mun, von Tati Gabrielle dargestellt wird, die für ihre Rolle in Chilling Adventures of Sabrina und der kommenden 2. Staffel von The Last of Us bekannt ist. Gabrielles beeindruckende Leinwandpräsenz beeindruckte Druckmann während des Vorsprechens und verglich den Moment mit dem Moment, als er Ashley Johnson zum ersten Mal als Ellie sah. An ihrer Seite wird Kumail Nanjiani zu sehen sein, der eine von Muns Zielscheiben, Colin Graves, spielt.

Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der die Fans sehnsüchtig auf The Last of Us Part III warten, aber Druckmann betonte, dass Intergalactic bereits in Bewegung war, mit mehr als 250 Naughty Dog-Mitarbeitern, die in den letzten vier Jahren zum Spiel beigetragen haben.

Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt wurde, entwickelt sich Intergalactic zu einem wichtigen Meilenstein für Naughty Dog, da es die Expertise des Studios in Action-Abenteuern mit einer ehrgeizigen neuen Geschichte verbindet, die von Anime-Klassikern inspiriert und in den Sternen verwurzelt ist.