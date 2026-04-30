NBA-Play-offs: Spiele am Donnerstag und Freitag nach dem Sieg zwischen den Pistons und den Rockets und der Führung in Runde 6

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Die NBA-Playoffs werden noch etwas länger dauern, da die Houston Rockets und Detroit Pistons die Los Angeles Lakers und Orlando Magic zurückhielten und den ersten "Matchball" retteten, wodurch die Serie auf 3:2 stand und ein sechstes Spiel in der Best-of-Seven-Serie vorrückte.

Dies waren die Ergebnisse der NBA-Spiele am Mittwochabend:



Detroit Pistons 116-109 Orlando Magic (Orlando führt 3-2)



Los Angeles Lakers 93-99 Houston Rockets (Lakers führen 3-2)



Cleveland Cavaliers 125-120 Toronto Raptors (Cleveland führt 3-2)



In den Play-offs 2026 hat kein Team einen Clean Sweep erreicht, aber die Oklahoma City Thunder und San Antonio Spurs sind die einzigen Teams, die sich für das Conference-Halbfinale qualifiziert haben; im Fall der Spurs beendete dies damit eine neunjährige Wartezeit.

NBA-Playoff-Spiele in Runde 6

Runde 6 der NBA-Playoffs geht sofort weiter, mit drei Spielen am Donnerstagabend und drei am Freitagabend (wobei man die Zeiten in europäischer Zeit prüfen sollte).

Knicks, Celtics, Timberwolves, Magic, Cavaliers und Lakers sind nur noch einen Sieg davon entfernt, die Play-off-Serie zu gewinnen:



Atlanta Hawks gegen New York Knicks: Freitag, 1. Mai, 1:00 Uhr MESZ, 00:00 Uhr BST



Philadelphia 76ers gegen Boston Celtics: Freitag, 1. Mai, 2:00 Uhr MESZ, 1:00 Uhr BST



Minnesota Timberwolves gegen Denver Nuggets: Freitag, 1. Mai, 03:30 Uhr MESZ, 14:30 Uhr BST





Orlando Magic gegen Detroit Pistons: Samstag, 2. Mai, 1:00 Uhr CEST, 00:00 Uhr BST



Toronto Raptors gegen Cleveland Cavaliers: Samstag, 2. Mai, 2:00 Uhr CEST, 1:00 Uhr BST



Houston Rockets gegen Los Angeles Lakers: Samstag, 2. Mai, 3:30 Uhr MESZ, 2:30 Uhr BST

