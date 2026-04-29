Die San Antonio Spurs gewinnen die erste Playoff-Serie seit 2017, aber die Boston Celtics sind von den 76ers überrascht

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Die San Antonio Spurs besiegten am Dienstagabend die Portland Trail Blazers mit 114-95 und qualifizierten sich damit erstmals seit 2017 für das NBA-Conference-Halbfinale. Sie haben die Play-offs mit 4:1 überwunden, ihren ersten Seriensieg in den Play-offs seit neun Jahren, wobei Victor Wembanyama mit 17 Punkten, 14 Rebounds und 6 Blocks beisteuerte – der jüngste Spieler, der in einer entscheidenden Serie über 15 Punkte, 10 Rebounds und 5 Blocks erzielte.

Auch die letzte Nacht in der NBA gab Überraschungen, als die Philadelphia 76ers die Boston Celtics mit 113:97 überraschten, um eine Ausscheidung zu vermeiden und die Playoff-Serie auf Spiel 6 zu verschieben, wobei Boston weiterhin mit 3:2 führte. Die New York Knicks gewannen außerdem die Atlanta Hawks mit 126-97 und brachten die Serie mit 3-2 in Spiel 6.

NBA-Playoff-Spiele heute Abend

Heute Abend stehen noch zwei Spiele von Spiel 5 aus: Die Los Angeles Lakers könnten sich für das Halbfinale qualifizieren, wenn sie die Houston Rockets zu Hause schlagen (mit 4:1 Führung) um 4:00 Uhr CEST und 3:00 Uhr morgens BST am Mittwoch. Davor treffen die Cleveland Cavaliers und Toronto Raptors in Cleveland mit einem 2:2 auf der Anzeigetafel um 1:30 Uhr CEST, 00:30 Uhr BST, und Orlando Magic könnten auch die Play-off-Serie gewinnen, wenn sie die Detroit Pistons um 1:00 Uhr CEST am Mittwoch schlagen.