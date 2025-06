Der Rekord für den Verkauf von US-Sportarten in der Geschichte wurde in diesem Jahr zweimal von NBA-Franchises gebrochen

HQ

LeBron James, Luka Doncic und ihre Teamkollegen bei den Los Angeles Lakers verfolgen die immer spannender werdenden NBA-Finals zwar von zu Hause aus, aber die Lakers schafften es diese Woche tatsächlich in die Schlagzeilen, als sie für 10 Milliarden US-Dollar verkauft wurden, was es zum größten Verkauf eines US-Sportteams in der Geschichte machte und den Verkauf der Boston Celtics im vergangenen März um 6,1 Milliarden US-Dollar in den Schatten stellte. die bereits den Rekord hielten. Das zeigt, wie wertvoll die Los Angeles Lakers sind, auch im Vergleich zum NBA-Champion von 2024.

Die neuen Eigentümer der Los Angeles Lakers werden Mark Walter, CEO der Holdinggesellschaft TWG Global, sein, sobald der Deal abgeschlossen ist, obwohl die bisherigen Eigentümer, die Familie Buss, eine Minderheitsbeteiligung von 15 % "für einen bestimmten Zeitraum" behalten werden, wie ESPN diese Woche berichtete, und Jeanie Buss die Gouverneurin der Lakers bleiben und das Team "mindestens einige Jahre" weiter führen wird.

Natürlich ist ein Verkauf dieser Größenordnung nicht leicht zu erreichen, und der endgültige Wert des Teams ist noch nicht bekannt und könnte sogar noch größer sein. Walters von TWG Global hielt bereits seit 2021 eine Minderheitsbeteiligung (20 %) an dem Franchise. Er hat auch in andere Sportteams investiert, wie das neue Cadillac F1 Team, das nächstes Jahr beginnt, oder den Chelsea Football Club.