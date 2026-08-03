National Farmers Union warnt, dass eine längere Dürre im Vereinigten Königreich zu Engpässen an einigen Lebensmitteln führen wird

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Letzte Woche wurde bestätigt, dass sich offiziell über die Hälfte des Vereinigten Königreichs in einer Dürre befindet, mit extrem spärlichem Wasser und in vielen Landkreisen des Landes geltenden Schlauchrohrverboten, um Wasser zu erhalten. Da das Vereinigte Königreich dafür bekannt ist, etwa die Hälfte des Jahres mit nassen und regnerischen Bedingungen umzugehen, hat der Wassermangel über einen so langen Zeitraum enorme Auswirkungen, insbesondere auf Landwirte.

Der Mangel an Regen belastet die landwirtschaftlichen Landwirte enorm, und der Präsident der National Farmers Union, Tom Bradshaw, warnt nun, dass diese Situation in Zukunft zu Engpässen bei einigen Lebensmitteln führen könnte.

Laut BBC News wird erwähnt, dass Weizen und Hafer zu den Feldfrüchten gehören, die bereits "sehr, sehr schlechte" Erträge hatten, wobei auch Viehzüchter beginnen, Zweifel und Bedenken hinsichtlich der Schwierigkeiten zu äußern, Winterfutterrationen für ihre Tiere anzubauen und zu produzieren, was darauf hindeutet, dass die kommenden Monate für diejenigen, die die Lebensmittel des Landes anbauen, weiterhin herausfordernd sein werden.

Auch diese Woche gibt es in bestimmten Teilen des Vereinigten Königreichs Hitzewarnungen, da regnerische Bedingungen bevorstehen. Ob das vorhergesagte Wetter ausreichen wird, um die tief sitzenden trockenen Dürrebedingungen zu verdrängen, wird erst in wenigen Tagen bekannt sein.