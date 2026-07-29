Die Hälfte Englands wurde offiziell für Dürre erklärt

HQ

Die vierte europäische Hitzewelle in diesem Sommer ist nun in vollem Gange, und nachdem England den wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hat, sieht es sich laut Reuters nun einer ungewöhnlichen Dürre in der Hälfte seiner Landschaft gegenüber. Die offizielle Erklärung erfolgt nach wochenlangem heißem und trockenem Wetter, in denen sieben Regionen, darunter London, East Anglia, das Thames Valley, Wessex sowie Devon und Cornwall, nun in Dürre geraten sind.

Da der Juli sich dem Ende zuneigt, brachte er nur 7 % seines langfristigen Durchschnittsniederschlags und sorgte somit für außergewöhnlich niedrige Werte. In Teilen Südenglands fiel sie sogar auf 1 %. Unterdessen bleiben fast 80 % der Flüsse des Landes unter dem normalen Stand und die Versorgungskapazitäten sind auf etwa 75 % gesunken.

Die Situation hat zu Einschränkungen geführt, die bereits Millionen von Menschen betreffen. Sieben Wasserunternehmen reduzierten ihre Lieferung an rund 23 Millionen Kunden. Es ist die dritte Dürre innerhalb von fünf Jahren, nach ähnlichen Situationen in den Jahren 2022 und 2025.