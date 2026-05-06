Nächste Woche wird es ein neues saisonales Event im Donkey Kong Bananza DLC geben

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Wenn Sie eine Nintendo Switch 2 besitzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie bereits Donkey Kong Bananza besitzen oder planen, sie in naher Zukunft zu erwerben. Bis heute bleibt es das beste Einzelspieler-Erlebnis auf der Plattform, die sich langsam ihrem ersten Jubiläum nähert. Und der Titel, obwohl er eine ausgewogene Geschichte hat und das DK Island & Emerald Rush DLC schon vor einiger Zeit veröffentlicht wurde.

Und obwohl wir keine Neuigkeiten zu zukünftigen DLCs für das von EAD Tokyo entwickelte Spiel haben, finden saisonale Events für Besitzer der DK Island & Emerald Rush-Erweiterung gelegentlich statt, und das nächste Event findet nächste Woche statt (danke, NintendoLife). "Rattlin' Snake Bananza" spielt zwischen dem 12. und 19. Mai und gibt den Spielern die Möglichkeit, zwei neue Ingame-Statuen zu erhalten: die Snake Bananza-Statue und die Rattly-Statue, DKs Schlangenbegleiter aus den klassischen Titeln Donkey Kong Country 2 und Donkey Kong Land 2.

Um an diesem Event teilzunehmen, benötigt ihr den DLC (separat verkauft) sowie das Basisspiel, und ihr könnt es ab 9:00 BST/10:00 CEST am 12. Mai nutzen. Wir wissen noch nicht, was die Herausforderung bedeuten wird, aber wir wissen, dass sie im Radiant Cape (1204) der Wüstenschicht stattfinden wird, dem Werbebild nach zu urteilen. Schauen Sie sich unten an.