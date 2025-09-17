Donkey Kong Bananza - DK Island & Emerald Rush - Ein guter DLC, der sich einfach nur schlecht anfühlt

HQ

Genau heute wird Donkey Kong Bananza gerade einmal zwei Monate alt. Es ist ein sehr junger Titel, trotz seiner beträchtlichen Tiefe und Länge, was bedeutet, dass viele Spieler immer noch "tiefer unter die Erde" gehen, Schicht für Schicht, und seine schöne, unterhaltsame und ziemlich einzigartige Erfahrung genießen. Andere könnten sich darin wiederfinden, dass sie jetzt die umfangreichen, herausfordernden Inhalte nach dem Spiel abschließen. Beides sind äußerst befriedigende Erfahrungen, wie wir es von Nintendo EAD Tokyo gewohnt sind.

DK Island & Emerald Rush hingegen ist einfach nicht das, was wir von ihnen erwarten, und das ist ihr Hauptproblem.

Denn der Inhalt ist wirklich gut. Es besteht hauptsächlich aus einer kompletten Neugestaltung der Spielregeln, bei der du im sogenannten "Emerald Rush"-Spielmodus verschiedene Missionen für den ehemaligen Bösewicht Void Kong erfüllen musst, während DK und Pauline Angestellte der VoidCo werden.

Als Hauptverkaufsargument des Inhalts wurde er gründlich und mit guter Sorgfalt umgesetzt, und man merkt, wie die (vielen) Systeme in einem rundenbasierten Angebot zusammenpassen, damit sich das typische Erkundungs-/Bergbauerlebnis anders anfühlt. Mit anderen Worten, der neue Spielstil ist gut gemacht, funktioniert mit alten und neuen Umgebungen und macht Spaß zu spielen. Es macht auf die beste Art und Weise süchtig, ist fesselnd, wie wir heutzutage sagen, und lässt Sie Ihre Herangehensweise mit Vergünstigungen und Fähigkeiten auf eine Weise überdenken, die Sie sich vorher nicht vorgestellt haben.

Vielleicht wird die Gameplay-Schleife für einige nach ein paar Runden weniger interessant, aber zumindest für mich bedeutet es, dass ich weiterspielen, meine Strategie verfeinern (denn es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht) und meine Leistung perfektioniere, um alle Titel, Belohnungen, Statuen, Scheiben und Kleidungsstücke zu bekommen.

Und bevor ich es vergesse, führt es auch eine der interessantesten Herausforderungen der ganzen Serie ein, das sogenannte Banandiumton-Puzzle, das ebenso faszinierend wie das schwierigste Rätsel im Spiel ist. Obskur, stumpfsinnig, es könnte sogar von einigen ignoriert oder einfach unbemerkt bleiben, aber ich sage Ihnen, es ist ein wahres Highlight hier.

Zu guter Letzt bedeutet der erste Teil des Namens des DLCs, dass wir auch einen neuen Ort zum Erkunden und Genießen bekommen, den titelgebenden DK Island, eine Umgebung, die im Basisspiel angedeutet (durch Dialoge) oder sogar angeteasert wurde (das nostalgische Side-Scrolling Challenge Levels), was damals wahrscheinlich vermieden wurde, damit die neuen Ideen und Konzepte im Mittelpunkt standen. Und das sollte sich für erfahrene Spieler jetzt wie ein Zuhause anfühlen, voller Referenzen und Fanservice.

Nun, obwohl das Aussehen da ist, hat es mir nicht das Gefühl gegeben. Es ist wie ein schlechter Star Wars Film, in dem er alle Kriterien erfüllt (DK-förmiger Felsen, DK-Kabine mit einem Poster von Candy Kong, Kremling Galleon, Diddy-Dixie-Cranky-Rambi, Minenwagen-Abschnitt, der Ruinen erkundet, Anspielungen auf Rare und Retro Studios und sogar Bongo-förmige Inseln), aber am Ende ist es bedeutungslos, Als wäre es nur wegen der Kulisse da, ohne jegliche erzählerische Absicht.

Dies, für ein Spiel, das Referenzen auf den Punkt brachte und das Timing und die Story-Beats so gut beherrschte, wenn es darum ging, die Herzen der Fans hart zu treffen, das viele zum Weinen brachte, wie sie sowohl den mächtigen neuen Charakter (die junge Pauline) als auch die Verbindungen zur breiteren DK/Mario-Geschichte fast in der Art von The Super Mario Bros. Movie verwendeten, Fühlte sich ziemlich entmutigend, enttäuschend und respektlos an, definitiv nicht auf Augenhöhe mit dem Basisspiel. Und erst als ich das Ende dieses obskuren Rätsels erreichte (bei dem nur wenige ohne Anleitung vorankommen werden), spürte ich die für die Fans typische Seele des Spiels. Es ist wie ein gefälschtes Theaterset oder eine Art Truman Show, wo man buchstäblich alles anfassen kann und es ohne wirklichen Zweck herunterfällt.

Und dann kommt das Wann und das Wie. Was zugegebenermaßen meine Einschätzung der unterhaltsamen Qualität des Inhalts selbst nicht beeinflussen sollte, aber Mann, das Basisspiel ist so erstaunlich, und das fühlt sich im Vergleich dazu so unglaublich daneben an, dass es sogar einen Fleck auf seine wohlverdiente GOTY-Kandidatur legen könnte. Weil Donkey Kong Bananza mir so viel gegeben hat, und so gut gemacht und gemessen, dass, so sehr ich wahrscheinlich 10+ Stunden damit verbringe, herumzuhetzen und Smaragde zu sammeln, es nicht mit den großartigen Erwartungen übereinstimmt, die geweckt wurden. Ich werde das offensichtliche Wortspiel nicht verwenden, um zu sagen, dass es überstürzt war; Ich möchte nur sagen, dass Manieren dieses Mal sehr wichtig sind.