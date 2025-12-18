Nachdem Larian wegen des Einsatzes von KI kritisiert wurde, steht er nun wegen angeblich zwielichtiger Einstellungsverfahren unter Beschuss

HQ

Es scheint, als hätten sich die Schleusen für Kritik an Baldur's Gate III Entwickler Larian Studios geöffnet. Nach einigen Kommentaren von CEO Swen Vincke zu KI, die offenbar übertrieben wurden, wird der ehemalige Gaming-Liebling nun für weitere angebliche schlechte Praktiken kritisiert, darunter zwielichtige Einstellungsverfahren bei der Aufnahme von Autoren ins Studio.

Wie von TheGamer berichtet und zusammengestellt, haben Narrative-Designer und Spieleautoren ihre Erfahrungen bei der Bewerbung für Larian geteilt. Ein Thread auf Bluesky enthält die meisten Informationen, wobei Autor Bruno Dias sagt: "Larians schrecklicher Einstellungsprozess ist ein offenes Geheimnis in der Branche."

"Sie haben mich zwölf Interviews machen lassen. Dann haben sie mich aufgrund meines Lebenslaufs abgelehnt", kommentierte die Entwicklerin Gwen C. Katz. "Ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals jemanden finden werden", fügte die Autorin Kate Gray hinzu. "Sie müssen im Grunde jeden einzelnen Autor interviewt haben, der ihren Prozess noch nicht kennt."

Die Narrative Designerin Stella Sacco sagte, sie müsse ein Schreibbeispiel liefern, das spielbar ist, und ihr wurde auch nicht gesagt, wo sie arbeiten würde, falls sie den Job bekommt. "Sie sagten, ich würde in einem ihrer Studios weltweit arbeiten, aber sie würden später entscheiden, welches", schrieb sie. "Ich dachte: 'Hey, ich bin trans und einige dieser Orte sind vielleicht nicht so gut für mich', und sie sagten: 'Nun, es ist nicht möglich, dir vorher zu sagen, welcher es ist.'"

Es gibt noch keinen offiziellen Kommentar von Larian, aber es scheint, dass sich einige inzwischen wohler fühlen, sich über angebliche Fehler in einem der zuletzt beliebtesten Namen der Spielwelt zu äußern.