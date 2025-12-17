Larian macht einen großen Vorstoß in den Bereich KI, aber erwartet keine KI-generierten Inhalte in Divinity

HQ

Wir sind uns nicht sicher, ob jemand diesen Wechsel erwartet hat. Larian, das Studio, das dafür bekannt ist, die Arbeit von Menschen in Spielen zu fördern und ihre Erfolge zu feiern, scheint in großem Maße auf den Einsatz generativer KI hinzuarbeiten.

Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg führt Swen Vincke, CEO von Larian Studios, das Studio stärker in Richtung KI-Einsatz. Es ist jedoch erwähnenswert, dass er gesagt hat, dass die neue Technologie keine großen Effizienzsteigerungen gebracht hat und auch nicht im Inhalt des kommenden Spiels Divinity verwendet wird.

"Alles sind menschliche Schauspieler; wir schreiben alles selbst." Vincke sagte und fügte hinzu, dass KI-Tools zur Erkundung von Ideen, PowerPoint-Präsentationen, Konzeptzeichnungen und mehr verwendet werden. Wo wir schon beim Thema Konzeptkunst sind, scheint diese kleine Zeile aus dem Zusammenhang gerissen worden zu sein – zumindest hat Vincke das selbst auf Twitter/X beschrieben.

"Heilige Scheiße, Leute, wir drängen nicht "hart" auf oder ersetzen Konzeptkünstler durch KI", schrieb er und fügte hinzu, dass er stolz auf die Arbeit der 23 Konzeptkünstler des Studios sei und keine KI zur Entwicklung von Konzeptkunst nutze. "Wir nutzen KI-Werkzeuge, um Referenzen zu erforschen, genauso wie wir Google und Kunstbücher verwenden. In den ganz frühen Ideenfindungsphasen verwenden wir es als grobe Gliederung für die Komposition, die wir durch originelle Konzeptzeichnungen ersetzen. Es gibt keinen Vergleich", erklärte er.

Dennoch ist die KI-Einbindung bei Larian bei allen nicht gut angekommen. Es gab einige Gegenreaktionen, aber Vincke glaubt, dass der Widerstand nachgelassen hat. "Ich denke, im Moment sind alle im Unternehmen mehr oder weniger mit der Art und Weise einverstanden, wie wir es nutzen", sagte er.