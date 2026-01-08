HQ

Benfica erlitt am Mittwoch eine katastrophale Niederlage gegen Sporting Braga in der Taça da Liga (portugiesischer Ligapokal), und die Fans reagierten mit einem direkten Schlag gegen die Führung des Lissabonner Clubs: "Nach dem Hotel baut ein Bordell. auf Titel, was wir wollen, ist Konkret."

Benfica hat den portugiesischen Ligapokal (auch bekannt als Allianz Cup, anders als der etablierte Taça de Portugal) seit seiner Einführung noch 2007, darunter im letzten Jahr, einen Rekord von acht Mal gewonnen.

Am Mittwoch verloren sie jedoch mit 1:3 gegen Braga (der 2024 gewonnen hatte). Das Team liegt zudem zehn Punkte hinter dem Tabellenführer Porto in der portugiesischen Liga auf dem dritten Platz – ein enttäuschendes Ergebnis für José Mourinho, der Anfang dieser Saison das Team übernommen hat – 25 Jahre nachdem er seine erste Trainerrolle in Lissabon übernommen hatte.

Tatsächlich war Mourinho besonders wütend und sagte der Presse, dass "er hoffe, seine Spieler würden heute Nacht nicht schlafen", dass es mehrere "inakzeptable Leistungen" gegeben habe und dass er seinen Spielern nach dem Spiel eine Rede gehalten habe, die "am Ende ein Monolog wurde"

Fans reagieren auf die Eröffnung des Benfica Hotels

Die Benfica-Fans waren jedoch vielleicht wütender, denn ein Banner, das am Estádio da Luz aufgehängt wurde, verwies auf die jüngsten Unternehmungen des Clubs: "Nach dem Hotel baut ein Bordell. auf Titel, was wir wollen, ist Konkret."

Sie beziehen sich auf die Eröffnung eines Hotels im Zentrum von Lissabon, in dem Gebäude, in dem sich ihre ursprünglichen Büros befanden, genannt Benfica 1904, geschmückt mit der Geschichte des Clubs.

Benfica (das, abgesehen von den mittelmäßigen sportlichen Ergebnissen), kürzlich 2024 Ziel einer Korruptionsuntersuchung war, an der ihr ehemaliger Präsident Luís Filipe Vieira beteiligt war und bis zu zehn Direktiven des Vereins wegen Finanzbetrugs und sogar "unsportlichen Verhaltens" betraf.

Natürlich kam die Eröffnung eines Vier-Sterne-Hotels in Lissabon, das die meisten ihrer Fans nie besuchen werden, bei den Fans nicht gut an...