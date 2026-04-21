Myanmar steht am Rande eines offenen Bürgerkriegs, da versucht wird, Friedensgespräche zwischen der Militärregierung und den Rebellengruppen aufzunehmen

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General Min Aung Hlaing, der nach einem Militärputsch vor fünf Jahren Chef der myanmarischen Regierung wurde, hat den noch im Land kämpfenden Rebellengruppen einen Weg zum Dialog angeboten und sie eingeladen, an den Waffenstillstandsverhandlungen teilzunehmen, die in 100 Tagen stattfinden sollen. Min Aung Hlaing beabsichtigt, am 31. Juli ein nationales Treffen einzuberufen, um ein Friedensabkommen zu unterzeichnen und das Nationale Waffenstillstandsabkommen (NCA) wieder einzuführen, ein Abkommen, das vor dem Putsch von 2021 in Kraft war, das dies infrage stellte.

Das Problem ist, dass die Anführer der wichtigsten bewaffneten Fraktionen, die dem Militärregime gegenüberstehen, eine Teilnahme an diesen Gesprächen ausgeschlossen haben. Laut Reuters, das mehrere Berichte dieser Fraktionsführer gesammelt hat, beinhaltet die NCA nicht, einen demokratischen Weg zur Schaffung eines föderalen Bundesstaates ohne militärischen Einfluss zu verfolgen.

"Da wir darüber einen politisch-militärischen Kampf führen, haben wir nichts mit denen zu besprechen, die sich derzeit nach der Änderung ihres militärischen Erscheinungsbildes als 'Verwaltung' bezeichnen", sagte CNF-Sprecher (Chin National Front), Salai Htet Ni.

Myanmar herrscht im Chaos nach dem Putsch, der die demokratisch gewählte Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi stürzte, die anschließend zu 27 Jahren Haft verurteilt wurde, die laut ihren Verbündeten politisch motiviert waren. Anfang April errang Min Aung Hlaing einen "Erdrutschsieg" bei Wahlen, die sowohl von westlichen Regierungen als auch von Oppositionsgruppen in Myanmar als Schein zur Legitimierung des Putsches scharf kritisiert wurden.

Mit dem Widerstand der wichtigsten bewaffneten Gruppen scheint sich die Lage im südostasiatischen Land kurzfristig nicht zu ändern, und das Klima der Instabilität wird sowohl die Bevölkerung als auch die Beziehungen zu den Nachbarländern beeinflussen.