Ryanair will kein Starlink-Internet an Bord seiner Flugzeuge, weil "das mit einer 2%igen Treibstoffstrafe einhergeht".

HQ

Ryanair hat die Installation von Elon Musks Starlink-Satelliteninternet in seinen Flugzeugen ausgeschlossen, da die Technologie die Treibstoffkosten in die Höhe treiben würde, ohne den Passagieren auf Kurzstrecken genug Mehrwert zu bieten.

Der Geschäftsführer der Billigfluggesellschaft, Michael O'Leary, sagte, die für Starlink benötigte Antenne würde zusätzlichen Luftwiderstand und Gewicht erzeugen, was zu einer geschätzten Kraftstoffstrafe von 2 % führen würde. Für eine Fluggesellschaft, die darauf ausgelegt ist, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, ergibt dieser Kompromiss nach keinen Sinn.

Diese Entscheidung hebt Ryanair von einigen Rivalen ab. Lufthansa hat kürzlich angekündigt, Flugzeuge mit Starlink auszustatten, während SAS das System ebenfalls übernommen hat, da sie einen geringeren aerodynamischen Luftwiderstand im Vergleich zu konkurrierenden Inflight-Konnektivitätsoptionen angibt.

Ryanair-CEO Michael O'Leary:

"Man muss eine Antenne auf den Rumpf montieren, das bringt einen Treibstoffverlust von 2 % wegen des Gewichts und Luftwiderstands. Wir glauben nicht, dass unsere Passagiere bereit sind, für WLAN für einen durchschnittlichen einstündigen Flug zu zahlen."