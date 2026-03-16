Mr Nobody Against Putin Oscar für den besten Dokumentarfilm: "Ein Niemand ist mächtiger, als du denkst"

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Mr Nobody Against Putin, das erschütternde Porträt einer russischen Grundschullehrerin, die die staatliche Indoktrination von Kindern zur Unterstützung der Invasion der Ukraine dokumentierte, hat den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen.

Die Regisseure des Films (Pavel Talankin, der nun im Exil in Europa lebt, und sein US-Co-Regisseur David Borenstein) nahmen die Auszeichnung bei der Zeremonie am Sonntagabend entgegen und setzten sich gegen die stark favorisierten The Perfect Neighbor sowie die Mitnominierten The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light und Cutting Through Rocks durch.

"Mr Nobody Against Putin handelt davon, wie man sein Land verliert. Und was wir bei der Arbeit mit diesem Filmmaterial gesehen haben, ist, dass man es durch unzählige, kleine, kleine Akte der Mitschuld verliert", sagte David Borenstein, als er die Auszeichnung entgegennahm. "Wir alle stehen vor einer moralischen Entscheidung. Aber zum Glück ist selbst ein Niemand mächtiger, als du denkst."

Mr Nobody Against Putin

Talankin folgte mit einem emotionalen Appell zugunsten der Zivilbevölkerung in Ländern, in denen – wie er selbst sagte – "statt Sternschnuppen... sie haben abfeuernde Bomben und schießende Drohnen", bevor er die Welt aufforderte, "all diese Kriege jetzt zu beenden."

Er sagte auch, er sei beeindruckt gewesen, wie oft er Parallelen zwischen Russland unter Putin und den Vereinigten Staaten unter der aktuellen Regierung zog: "Viele meiner russischen Kollegen und Freunde sagten immer: 'Nein, nein, es ist nicht dieselbe Situation. In Amerika geschieht das tatsächlich schneller als in Russland.' Trump bewegt sich in seinen frühen Jahren viel schneller als Putin."

Der Sieg ist das dritte Mal in diesem Jahrzehnt, dass ein Film, der den Kreml scharf kritisiert, den höchsten Dokumentarfilmpreis gewinnt. Navalny gewann 2023, und 20 Days in Mariupol folgte 2024. Der Gewinner des letzten Jahres, No Other Land, war eine israelisch-palästinensische Koproduktion, die die Zerstörung einer palästinensischen Gemeinschaft im Westjordanland dokumentierte.

BESTER DOKUMENTARFILM (JÜNGSTE GEWINNER)

2026

Mr Nobody Against Putin (Pavel Talankin & David Borenstein).

2025

No Other Land (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor).

2024

20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov).

2023

Navalny (Daniel Roher).