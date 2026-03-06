Mouse: P.I. For Hire dauert etwa 12 bis 20 Stunden, um abgeschlossen zu werden.

HQ

Da der Launch nach der jüngsten Verzögerung bevorsteht, könnten Sie noch mehr über das kommende und mit Spannung erwartete Gummischlauch-Indie-Actionspiel von Fumi Games erfahren, Mouse: P.I. For Hire. Wenn das auf dich zutrifft, haben wir gute Nachrichten, da der Entwickler Details zu zwei sehr wichtigen Punkten im Zusammenhang mit dem Titel bekannt gegeben hat.

Zum einen wird uns vom Entwickler gesagt, dass Mouse: P.I. For Hire die Spieler etwa 12 bis 20 Stunden brauchen, wobei die genaue Abschlusszeit davon abhängt, wie man spielt.

Darüber hinaus werden wir über den Preis von Mouse: P.I. For Hire informiert, der mit 29,99 $ recht erschwinglich sein wird. Offensichtlich haben wir also ein weiteres Spiel erwartet, das ein sehr begehrtes Erlebnis zu einem vernünftigeren Preis bieten will, wie es letztes Jahr mit Clair Obscur: Expedition 33, Split Fiction und weiteren der Fall war.

Freust du dich auf Mouse: P.I. For Hire ? Falls Sie es noch nicht getan haben, verpassen Sie nicht unsere aktuelle Vorschau zum Spiel.