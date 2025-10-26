Álex Márquez sichert sich den zweiten Platz in der MotoGP auf dem rein spanischen Malasyian-Podium

HQ

Álex Márquez sicherte sich im Sprint am Samstag den zweiten Platz in der MotoGP 2025 und dominierte dann am Sonntag das Rennen zum Großen Preis von Malaysia. Nach dem Sprint am Samstag eröffnete der jüngere Bruder des neunfachen Weltmeisters Marc Márquez eine 102-Punkte-Lücke mit dem

Der damals drittplatzierte Francesco Bagnaia erwies sich als groß genug, um sich seinen letzten Platz in der Jahreswertung zu sichern.

Der Samstag war ein bittersüßer Tag für Bagnaia, der das kurze Rennen gewann und sich die Pole-Position für den Grand Prix sicherte... Später beendete er das Sonntagsrennen wegen einer Fehlfunktion an seinem Aprilia-Motorrad nicht, dem Motorrad, das ihm in dieser Saison so viel Verzweiflung gebracht hat. Dadurch liegt der dreifache Weltmeister Bagnaia derzeit auf dem vierten Platz hinter Marco Bezzecchi.

So gab es beim Großen Preis von Malasy ein komplettes spanisches Podium: Álex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) und Joan Mir (Respsol Honda). Für Álex Márquez war es der fünfte Saisonsieg und bestätigte damit einen gewaltigen Qualitätssprung: Vor 2025 hatte Márquez in fünf Saisons nur fünf Podestplätze erreicht. Aber im Jahr 2025, dem Jahr, in dem er 29 Jahre alt wurde, gewann er drei Grand Prix und stand elf Mal auf dem Podium.

Nur noch zwei Rennen in der MotoGP, in Portugal und Valencia, Spanien, am 9. und 16. November, ohne Champion Marc Márquez, der aufgrund seiner Verletzungen nicht zurückkehren konnte.