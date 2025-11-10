Mortal Kombat veröffentlicht Elder God Bundle mit 3 Spielen und all ihren DLCs

HQ

Jetzt, da Mortal Kombat 1 den großen Support seit einigen Monaten ausläuft und keine neuen Story-Inhalte oder DLCs mehr erhalten wird, scheint NetherRealm sein nächstes großes Projekt in Angriff zu nehmen. In der Zwischenzeit bekommen wir jedoch ein Paket, das groß genug ist, um die Alten Götter herauszufordern, und das drei Spiele und alle ihre DLCs enthält.

Das Mortal Kombat: Elder Gods Bundle ist ab sofort im PlayStation -, Xbox- und Steam-Store erhältlich. Es kostet 69,99 £ und wird mit der Definitive Edition von Mortal Kombat 1, der Ultimate Edition von Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat XL geliefert. Obwohl Mortal Kombat X zu diesem Zeitpunkt ein Jahrzehnt alt ist, fühlt es sich heute wie ein ziemlich fairer Preis an, drei substanzielle MK-Erlebnisse zum Preis einer AAA-Version zu haben. Wenn du eines dieser Spiele irgendwie übersprungen hast oder einfach nur jedes bisschen DLC an einem bequemen Ort abholen möchtest, ist jetzt deine Chance.

Wir warten immer noch darauf, zu erfahren, woran NetherRealm Studios als nächstes arbeitet. Im Moment sind die Fans klar in ihrem Wunsch nach einem neuen Injustice, und obwohl die Einführung des DCU ein perfekter Zeitpunkt zu sein scheint, um diese Charaktere in ein Kampfspiel zu bringen, bleibt Mortal Kombat das Brot und die Butter von NetherRealm.