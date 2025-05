Bestätigt: Mortal Kombat 1 wird keine "zusätzlichen DLC-Charaktere oder Story-Kapitel" erhalten

HQ

Vor eineinhalb Wochen haben wir berichtet, dass Netherrealm Studios und Warner eine Definitive Edition von Mortal Kombat 1 angekündigt haben. Und damit die Version als endgültige Ausgabe bezeichnet werden kann, muss sie alles haben. Daher war es leicht zu glauben, dass es keine neuen Inhalte mehr für das Spiel zu geben gab, obwohl jahrelanger Support versprochen wurde.

Letztendlich sind Verkäufe notwendig, um es profitabel zu machen, weiterhin neue Inhalte zu entwickeln, und es gab offensichtliche Anzeichen dafür, dass sich weder Mortal Kombat 1 noch die große Expansion Khaos Reigns besonders gut verkauft haben. Und jetzt, zehn Tage später, essen Netherrealm Studios und Warner bescheidenen Kuchen und posten in den sozialen Medien, dass sie allen neuen Inhalten den Stecker ziehen, mit Ausnahme von grundlegenden Patches:

"Wir hören die Wünsche der Spieler nach fortgesetzter Spielunterstützung von Mortal Kombat 1, und obwohl wir Mortal Kombat 1 weiterhin durch Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen unterstützen werden, wird es von diesem Zeitpunkt an keine zusätzlichen DLC-Charaktere oder Story-Kapitel mehr geben."

Während die Fans enttäuscht sind, dass das Studio seine Versprechen nicht einhält, sind sich viele immer noch der wirtschaftlichen Realitäten bewusst, sind aber der Meinung, dass die Kommunikation mit den Fans besser hätte gehandhabt werden sollen und dass der nächste Titel des Studios in einem besseren Zustand veröffentlicht werden muss.

Netherrealm schreibt, dass sie die Enttäuschung verstehen, aber ihre Entscheidung damit rechtfertigen, dass sie "den Fokus auf das nächste Projekt verlagern müssen, um es so großartig wie möglich zu machen". Wir wissen nicht, was das für ein Spiel ist, aber es wurde in letzter Zeit gemunkelt, dass es Zeit für Injustice 3 wäre, was immer noch recht vernünftig erscheint, wenn man bedenkt, dass DC derzeit an seinem neuen Filmuniversum arbeitet.

Was halten Sie von der Entscheidung und wie stehen Sie zu Mortal Kombat 1 ?