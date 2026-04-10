Mortal Kombat 2 bekommt eine überarbeitete Techno-Syndrom-Version

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New Line Cinema und Warner Bros. wollen offensichtlich nicht denselben Fehler machen wie so viele andere Videospielfilme und einen ikonischen Soundtrack überspringen. Heute wurde eine neue Version des klassischen Techno Syndrome veröffentlicht, diesmal mit dem Titel Techno Syndrome 2026, und Ed Boon selbst (der Schöpfer der Spieleserie) ist auf dem Track zu hören.

Diese Version wurde von Olivier Adams geschaffen und ist offiziell Teil des Soundtracks für das kommende Mortal Kombat II, das am 8. Mai Premiere feiert. Du kannst es unten hören, und ja, es klingt genauso bombastisch, übertrieben und nostalgisch pulsierend, wie du es in Erinnerung hast (obwohl wir immer noch denken, dass das Original eine Stufe höher ist). Wir müssen Sie kaum daran erinnern, dass Sie vielleicht die Lautstärke aufdrehen sollten...