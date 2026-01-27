Mordecai & Rigby von Regular Show kommen diesen Freitag zu Fortnite

HQ

Es gab Gerüchte, und jetzt ist es offiziell: Mordecai und Rigby von Regular Show kommen zu Fortnite! Die Zusammenarbeit zwischen der erfolgreichen Cartoon-Network-Serie und dem Battle-Royale-Spiel par excellence erscheint diesen Freitag, den 30. Januar, im Fortnite Store.

Obwohl sie beliebte Charaktere sind und zu den meistgefragten von den Fans gehören, sind es nicht nur gute Nachrichten. Rigby kommt als Sidekick und nicht als Skin. Das vermeidet das "Roboter"-Problem anderer kurzer Charaktere im Spiel, aber es ist für viele Fans dennoch eine Enttäuschung, nicht als einer der Hauptcharaktere der Serie spielen zu können.

Kollaborationen mit Cartoon Network-Serien sind in Fortnite sehr erfolgreich. Wir haben bereits Charaktere aus Adventure Time und Ed, Edd, n Eddy gesehen, daher ist es möglich, dass uns diese Zusammenarbeit in Zukunft mehr Charaktere und vielleicht eine alternative Version von Rigby bringt, die ein Skin ist. Welche anderen Charaktere aus der Serie oder aus Cartoon Network im Allgemeinen würden Sie gerne zu Fortnite sehen wollen? Verpassen Sie auch nicht unseren Leitfaden zum Abschließen von Kennys Missionen über den South Park Mini-Pass.