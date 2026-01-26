Fortnite: Wie man Kennys kryptische Missionen abschließt

HQ

Fortnite bietet seit einiger Zeit verschiedene Missionen im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit South Park an. Die neuen Missionen, die Kenny uns anbietet, haben jedoch die Besonderheit, dass sie, genau wie wenn die Figur in der Serie spricht, aus der er stammt, unverständlich sind.

Weit davon entfernt, ein Hindernis für den South Park "Mini-Pass" zu sein, haben wir das Wörterbuch bestmöglich genutzt, um euch die "übersetzte" Version von Kennys Missionen in Fortnite zu präsentieren.

Kennys Missionen und ihre "Übersetzung"



Mph mpphmmph: Besuchen Sie den Battlewood Boulevard nachts (1 Mal)



Mmmmpmpph mmhhm: Im Spiel eliminiert werden (1 Mal)



Mph mpph mhppmmph: Einen Spezialisten engagieren (1 Mal)



Mphmmph mhhmmph: Treffer Kopfschüsse (10 Mal)



Mmmh mpphh mmmph: Fliegen in der Luft (200 m)



Mph mpmphh mmmph: Respawn auf irgendeine Weise (kann ein Kenny-Token sein oder einfach ein einfaches Wiederbeleben oder Reboot) (3 Mal)



Viele dieser Missionen werden während eines Spiels unbeabsichtigt abgeschlossen, aber hast du sie schon alle abgeschlossen?