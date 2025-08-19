Moonlighter 2: The Endless Vault legt das Early-Access-Veröffentlichungsdatum im Oktober fest

HQ

Das spanische Studio Digital Sun ist bei der Opening Night Live zum Auftakt der Gamescom 2025 mit einem neuen Teaser für seinen mit Spannung erwarteten Titel Moonlighter 2: The Endless Vault wieder aufgetaucht. Dieses Spiel, eine Fortsetzung der Erzählung und Geschichte des ursprünglichen Moonlighter mit seinem Protagonisten Will, führt den bekannten Händler und Abenteurer in das neue Dorf Tresna und stellt sich einer interdimensionalen Katastrophe, die seinen ganzen Kampf erfordert, indem er ausweicht... und Plünderfähigkeiten.

Moonlighter 2: The Endless Vault befindet sich in der Endphase der Entwicklung, und so haben Publisher 11 Bit Studio und Digital Sun beschlossen, dass Moonlighter 2 als Early Access-Release erscheinen wird, wobei diese frühe Veröffentlichung am 23. Oktober stattfinden wird. Von da an gibt es Zugang zu drei Biomen sowie 120 Gegenständen, die du sammeln und in deinem Shop zum Verkauf anbieten kannst (zu welchem Preis auch immer).

Vergesst nicht, euch auch unsere exklusiven ersten Eindrücke des Spiels anzusehen undMoonlighter 2: The Endless Vault euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten anzusehen.