Monster Hunter Wilds Producer zum Leiter der gesamten Spieleentwicklungsabteilung von Capcom befördert

HQ

Monster Hunter Wilds hat Capcom wieder einmal Erfolg beschert. Der nächste große Teil der Serie nach Monster Hunter World hatte eine große Last auf seinen Schultern, um seine bereits riesige Spielerbasis mit einfacheren Systemen zu erweitern und gleichzeitig die anspruchsvollen Veteranen der Serie zufrieden zu stellen. Erste Verkaufszahlen (eine Million Exemplare in den ersten sechs Stunden, 1.300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam am Wochenende) untermauern die Aussage, und jetzt hat einer der Hauptschöpfer eine große Beförderung im Unternehmen erhalten.

Ryozo Tsujimoto, Produzent von Monster Hunter Wilds und früheren Titeln der Serie, wird neuer Chief Product Officer (CPO) von Capcom und leitet alle Abläufe in der Entwicklungsabteilung. Das bedeutet, dass nun alle Franchises an ihn berichten werden. Tsujimoto wird seine neue Position am 1. April antreten, wenn sein Vorgänger Yoichi Egawa das Unternehmen verlässt, um Präsident der Tochtergesellschaft Enterrise CO zu werden. Neben diesem Wechsel im Vorstand wurden weitere Änderungen an der Spitze von Capcom vorgenommen, die bei der nächsten Vorstandssitzung im Juni 2025 genehmigt werden müssen.

Schaut euch unten unser aktuelles Gamereactor-Interview mit Ryozo Tsujimoto und Monster Hunter Wilds-Director Yuya Tokuda an.