HQ

Monster Hunter Stories begann als Spin-off für den Nintendo 3DS und wurde in HD-Form mit Monster Hunter Stories 2 fortgesetzt, das ursprünglich exklusiv für die Switch-Konsole war. Dieser Titel wurde jedoch später für PS4 und Xbox One veröffentlicht und erscheint nun Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection gleichzeitig auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 (nicht auf der originalen Switch), wodurch er als reguläre Unterreihe abwechselt und mit den Hauptspielen abwechselt. Und man würde sagen, dass Stories 3 für Capcom jetzt noch wichtiger ist, angesichts der schlechten Fan-Resonanz von Monster Hunter Wilds im letzten Jahr.

Auch wenn es alles andere als katastrophal ist, ist die aktuelle Wahrnehmung der Monster Hunter-Reihe nicht da, wo sie sein sollte, und ein erfolgreiches Monster Hunter Stories 3 wird die Lage beruhigen, bevor die bereits bestätigte Monster Hunter Wilds-Erweiterung später in diesem Jahr angekündigt wird. In dieser Rezension zu Monster Hunter Stories 3 können wir bestätigen, dass diese Fortsetzung den Erwartungen gerecht wird, obwohl Fans der Haupt-Monster Hunter-Spiele noch bedenken müssen, dass es sich um sehr unterschiedliche Spiele handelt, ohne Echtzeitkämpfe, ohne Mehrspielermodus und mit einem stärkeren Fokus auf Geschichte und Erkundung mit einem ganz anderen Ton und visuellen Charakter.

HQ

Wenn Sie frühere Spiele der Serie gespielt haben, wird Sie von diesem Teil nicht allzu überrascht sein. Das meiste Neue stammt vom neuen visuellen Design und der neuen Geschichte, die die aktuelle Hardware (keine Versionen auf der Switch 1, PS4 oder Xbox One) gut nutzt, um eine sehr detaillierte cel-shaded Welt zu zeigen (mit ähnlichem Aussehen wie Titel wie Dragon Quest XI) mit vielen umherstreifenden Kreaturen und ziemlich großen Flächen, auch wenn es kein Open-World ist. Alle Hauptzonen bestehen normalerweise aus einem großen Bereich, in dem du auf deinem Rathalos herumfliegen, Monster angreifen und Ressourcen und Nebenquests erkunden kannst, sowie aus kleineren, linearen (fast Korridoren) Bereichen, die durch Ladezeiten unterteilt sind. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist, da sich gezeigt hat, dass Open-Worlds nicht immer am besten zu einem JRPG-Spiel passen (etwas, das auch die Hauptspiele der Monster Hunter-Reihe verstehen).

Werbung:

In Monster Hunter Stories geht es nicht nur darum, Monster zu jagen, sondern Monster zu zähmen, die du im Kampf einsetzen kannst (und außerhalb des rundenbasierten Kampfes reiten kannst). Wie bei Pokémon kannst du jederzeit bis zu sechs Monster mitnehmen und zwischen ihnen jederzeit im Kampf wählen. Jedes Monster hat unterschiedliche Stärken und Schwächen (Feuer, Eis, Gift...), und natürlich ist es die beste Strategie, das effizienteste Monster auszuwählen. Es macht Spaß, ihnen (es gibt Dutzende und Aberdutzende aus allen "Generationen" von Monster Hunter) spektakuläre Angriffe zu sehen, und das Spiel zeigt häufig Mini-Filme mit Spezial- und Tandemangriffen, die dem Kampf visuelle Flair verleihen (obwohl man früher oder später auf Start drücken wird, um die Animationen zu beschleunigen).

Das Kampfsystem hat nichts mit den Hauptspielen zu tun. Anfangs kann es überwältigend wirken mit seinen vielen Angriffsarten, mehreren aufgeladenen Bewegungsfähigkeiten und einem Schere-Stein-Papier-System für jeden Angriff, das einen dazu zwingt, wachsam zu sein und zu erraten, welche Bewegungsart das Monster einsetzen wird. Es dauert jedoch nicht lange, bis man klickt, und es macht Spaß, mit den verschiedenen Monstertypen zu experimentieren, alle ihre Angriffe zu sehen und natürlich verschiedene Waffen und Rüstungen für den eigenen Jäger (oder Reiter) auszuprobieren. Das Handwerk ist etwas vereinfacht im Vergleich zu den Hauptspielen, aber das ist zu erwarten: Mit deinen Waffen (du kannst im Kampf drei Waffen gleichzeitig nehmen), Rüstung und Dekorationen sowie der monsties Personalisierung gibt es viel Tiefe und Experimentieren, um den idealen Build für dich und dein Monster zu finden.

Werbung:

Die Art, wie man diese Monster bekommt, macht jedoch nicht so viel Spaß wie in Pokémon, wo man Pokémon in freier Wildbahn fängt. Hier sind die Monster, gegen die du kämpfst, verschwunden, und stattdessen stehlst du Eier aus den Nestern der Monster, die sich immer in sehr kleinen Bereichen befinden, die durch Ladebildschirme von der Hauptwelt getrennt sind. Du findest ein Höhlen-Symbol, gehst mit einer Ladezeit dazwischen ein, farmst ein paar Ressourcen, nimmst das Ei und gehst dann. Das ist eine Veränderung im Vergleich zu den vorherigen Spielen, in denen diese Höhlen Mini-Dungeons waren, was das Erlebnis schlanker macht, aber am Ende ziemlich seltsam ist (könnten die Nester nicht schon in der Hauptwelt sein?).

Die Eier werden zu deiner Basis geschickt, wo du sie später schlüpfen sehen und sie dann deiner Gruppe hinzufügen oder freilassen kannst. Meiner Meinung nach ist es nicht der unterhaltsamste "Monsterjagd"-Prozess (es ist in Pokémon immer cool, sich mit den Kreaturen zusammenzutun, gegen die man gekämpft hat), aber er bringt viel Tiefe mit sich, da man nicht wirklich weiß, welches Monster aus dem Ei schlüpfen wird, und jedes Gene hat eine Reihe von Genen, die man später verändern kann, um das eigene Monster zu verstärken. Und aus erzählerischer Sicht ist das eher nachvollziehbar.

Der Sinn dieses Spin-offs ist, dass wir statt Jäger als Reiter spielen, in einer Welt, in der alle es gewohnt sind, selbst die größeren und furchterregendsten Monster zu zähmen und zu reiten... die eigentlich "monsties " genannt werden. Die Geschichte – völlig unabhängig von anderen Spielen der Reihe – verfolgt eine animalische und umweltbewusste Botschaft, so sehr, dass sie eine Option bietet, die zuvor aufgezogenen Monster freizulassen, um die Population der Arten in der Natur zu erhöhen und die Umwelt wiederherzustellen. Das hat natürlich Vorteile: Die Verbesserung des Ökosystems bedeutet, dass du bessere Monster bekommst, die nützlich sind, um gegen die schwierigeren optionalen Monster und die vielen Nebenquests und Nebengeschichten anzutreten.

Leider ist die Hauptgeschichte des Spiels nicht besonders interessant. Es ist die archetypische JRPG-Prämisse mit zwei Kriegsreichen, zwei gegensätzlichen Geschwistern, einer mysteriösen magischen Bedrohung, die an allen Fäden zieht, und vielen Klischees. Für Fans des Genres wird es wahrscheinlich gut funktionieren, aber wenn du etwas Erwachseneres suchst oder dich in Monster Hunter verliebt hast wegen seines minimalistischen Ansatzes in die Geschichte und das spannende Worldbuilding, oder wegen der – inzwischen praktisch ausgestorbenen Survival-Elemente nach Wilds – findest du davon hier nicht, und du könntest die sehr langen Dialoge langweilig und die Charaktere nervig finden.

Wenn du dich nicht mit den Charakteren und der Geschichte verbindest, der sich wiederholenden und linearen Aufbau des Spiels (mit einem Zug zum nächsten Ausrufezeichen, Zwischensequenz sehen, zum nächsten Ziel wechseln, von einem Boss vernichtet werden, ein bisschen farmen, den Boss zerstören, zum nächsten Mark-Setup wechseln...), und dem Fehlen von Gameplay-Überraschungen, Die Veränderungen auf dem Weg werden deutlicher werden. Einige der Systeme, um deine monsties aufzuleveln, das bereits erwähnte Gensystem, sind ebenfalls ziemlich undurchsichtig, und es gibt kaum Anreize, dich damit zu beschäftigen, weil die Schreibweise in den Nebenquests und Nebengeschichten (jeder Charakter hat eine mit mehreren Kapiteln) ebenfalls sehr langweilig ist.

Monster Hunter Stories 3 hat ein sehr starkes Kampfsystem, eine optisch ansprechende Welt, und die große Anzahl an Monstern, die man im Kampf finden und befehligen kann, macht einige der uninspirierteren Elemente und eine recht langweilige Geschichte wett. Hardcore-Monster Hunter-Fans, die mit der "Casualisierung" der Serie in Wilds unzufrieden sind, finden vielleicht einen guten Grund, hier ins Monster Hunter-Universum zurückzukehren, aber das hängt davon ab, wie sehr sie das rundenbasierte JRPG-Genre mit all seinen Eigenheiten und Klischees mögen.