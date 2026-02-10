Monster Hunter Wilds bekommt eine Sunbreak/Iceborne-ähnliche Erweiterung

HQ

Capcom hat immer noch große Pläne für die Zukunft von Monster Hunter Wilds. In einem aktuellen Update teilte Produzent Ryozo Tsujimoto viele Details darüber, was die unmittelbare Zukunft für das Actionspiel bereithält, darunter Pläne, 10-Sterne-Arch-Tempered-Monster hinzuzufügen, ein Monster Hunter Stories 3-Kollaborationsevent, ein Jubiläumsevent und mehr. Aber das waren kaum die aufregendsten Enthüllungen von allen...

Es wurde auch erwähnt, dass Capcom intensiv an einer "groß angelegten Erweiterung" für Monster Hunter Wilds arbeitet, die debütiert und ähnlich wie die Sunbreak- und Iceborne-Erweiterungen für Monster Hunter Rise bzw. Monster Hunter World funktionieren wird.

Über die Erweiterung hinaus erfahren wir bisher nicht viel, nur dass sie im Sommer enthüllt wird. Da Capcom in der Vergangenheit schon oft mit Geoff Keighley für Monster Hunter Wilds zusammengearbeitet hat, muss man davon ausgehen, dass wir diese Erweiterung entweder beim Summer Game Fest oder beim Gamescom Opening Night Live treffen werden.

Freust du dich auf eine große Monster Hunter Wilds-Erweiterung?