Monster Hunter Rise erlegt 8 Millionen Jäger

In den letzten drei Monaten konnte sich Monster Hunter Rise 500.000 Mal verkaufen. Die Veröffentlichung der PC-Version in der letzten Woche hat über 90.000 Spieler gleichzeitig auf den Plan gerufen, was die Verkaufszahlen entsprechend angehoben haben durfte. In einer frischen Pressemitteilung bestätigt Capcom, dass inzwischen 8 Millionen Kopien des Actionspiels auf Nintendo Switch und PC ausgeliefert wurden.

Da Capcom regelmäßig solche Meldungen veröffentlicht, können wir eine Verkaufshistorie nachzeichnen. Innerhalb von drei Tagen wurde Rise 4 Millionen Mal verkauft. Eine gute Woche später waren es bereits 5 Millionen, doch seitdem geht es deutlich schleppender voran. 7 Millionen verkaufte Kopien erreichte der Titel Ende Mai, also drei Wochen später, und erst jetzt sind es 8 Millionen Verkäufe geworden.