Vier Millionen Jäger veranstalten Randale in Monster Hunter Rise

Das neue Monster Hunter Rise legt einen vielversprechenden Start hin. Capcom hat am Morgen eine erste Bilanz gezogen und kommt eigenen Zählungen zufolge auf 4 Millionen ausgelieferte Einheiten des Actionspiels. Der Titel ist bislang exklusiv auf der Nintendo Switch erhältlich, was das Interesse der Spieler nur unwesentlich gebremst zu haben scheint.

Obwohl diese Zahl beträchtlich ist, knüpft sie nicht an das Vorgängerspiel an, das 2018 erschien. Vor drei Jahren gelang es Monster Hunter: World in einem vergleichbaren Zeitraum fünf Millionen Einheiten abzusetzen - allerdings auf Xbox One und PS4. 2022 soll Monster Hunter Rise auch auf dem PC starten und bis dahin plant Capcom weitere Inhalte für ihre Jagdsause.

