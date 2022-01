Monster Hunter Rise begeistert auf Steam am ersten Tag über 90.000 Spieler gleichzeitig

HQ

Monster Hunter Rise ist seit dem Abend offiziell auf der PC-Plattform Steam erhältlich und es erfreut sich dort großer Beliebtheit. In den Abendstunden haben sich dort gleichzeitig 90.773 Spieler getummelt, was das Game auf Platz #7 der gestrigen Steam-Charts katapultiert. Monster Hunter Rise lieferte in sechs Monaten mehr als 7,5 Millionen Einheiten aus und war bislang nur auf der Nintendo Switch verfügbar. Mit der massiven Erweiterung "Sunbreak", die im Sommer veröffentlicht werden soll, war bereits abzusehen, dass der Titel weitere Verkaufsmeilensteine bricht.

Quelle: Benji-Sales.