Mission: Impossible - The Final Reckoning wird der bisher längste Film der Reihe sein

HQ

Es sieht so aus, als würden Sie wirklich viel für Ihr Geld bekommen, wenn Sie ein Ticket für Mission: Impossible - The Final Reckoning ergattern, wenn der Film am 23. Mai in die Kinos kommt. Nicht nur, dass eine immense Menge Geld in das Projekt gepumpt wurde, da das Produktionsbudget angeblich auf weit über 400 Millionen Dollar angestiegen ist, wird es auch ein sehr langer Film werden.

Dies wurde von ComicBook.com bestätigt, der angibt, dass Paramount ihnen gesagt hat, dass der Film mega 2 Stunden und 49 Minuten dauern wird. Das reicht aus, um ihn auch zum bisher längsten Mission: Impossible Film zu machen, da er Dead Reckoning und seine Dauer von 2 Stunden und 43 Minuten überdauern wird.

Vor kurzem feierte ein weiterer Trailer für The Final Reckoning sein Debüt. Wenn Sie den actiongeladenen Ausschnitt, der etwas mehr als zwei Minuten Action zeigt, noch nicht gesehen haben (wir wissen jetzt, dass dies kaum ein Hauch des Films ist), können Sie hier vorbeigehen, um ihn zu finden.