Tom Cruise nimmt seine letzte Mission in Mission: Impossible - The Final Reckoning an

Tom Cruise und Paramount Pictures haben der Welt gestern versprochen, dass wir heute einen weiteren Blick auf Mission: Impossible - The Final Reckoning werfen werden, einen Film, der voraussichtlich das letzte Kapitel der Action-Serie sein wird, zumindest mit Cruise am Ruder. Genau das haben wir gerade erhalten, denn der frisch aus der Presse erschienene Trailer zeigt Ethan Hunt, wie er sich seiner bisher größten Herausforderung stellt.

Dieser Film hat alles, was man von einem Mission: Impossible Streifen erwarten würde. Kampfszenen in der Luft, Sprünge von Gebäuden, großer Verrat, Verschwörungen der Regierung, Anspielungen auf die Vergangenheit, Cruise, der wie ein Verrückter sprintet, jede Menge Nahkämpfe und ein immenses Maß an Spannung. Wenn man sich nur den Trailer ansieht, kann man sehen, wie dieser Film es geschafft hat, ein Budget von rund 400 Millionen Dollar zu erreichen.

Da Mission: Impossible - The Final Reckoning am 23. Mai in die Kinos kommen soll, sehen Sie sich den Trailer unten an, um zu sehen, was zweifellos einer der größten Blockbuster des Sommers sein wird.