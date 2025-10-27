Milei gewinnt die Zwischenwahlen in Argentinien

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die libertäre Bewegung von Präsident Javier Milei bei den Zwischenwahlen in Argentinien einen überwältigenden Sieg errungen hat und ihren Einfluss sowohl auf den Senat als auch auf die Abgeordnetenkammer festigt hat. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Umfragen und ließen die peronistische Opposition darum kämpfen, in einer Wahl, die von geringer Wahlbeteiligung geprägt war, ihre Relevanz zu erhalten. Milei feierte das Ergebnis als historischen Wendepunkt für seine Reformagenda und versprach, den wirtschaftlichen Wandel und eine stärkere fiskalische Kontrolle voranzutreiben.