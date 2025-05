Giro d'Italia: Der dänische Radrennfahrer Mads Pedersen gewinnt die erste Etappe in Albanien

HQ

Der Giro d'Italia 2025, neben demLa Vuelta a España und der Tour de France einer der drei wichtigsten Radsportwettbewerbe, hat heute in Albanien begonnen. Insgesamt 21 Etappen zwischen dem 9. Mai und dem 1. Juni 2025, die ersten drei in Albanien. Etappe 1 war ein 164 km langes Rennen zwischen Durrës (Durazzo) und Tiranë (Tirana), der Hauptstadt des osteuropäischen Landes, und umfasste drei Anstiege in Gracen und auf dem Surrel-Hügel.

Auf der ersten Etappe, der dänische Radfahrer Mads Pedersen von Lidl-Trek, schlug den Belgier Wout van Aert (Team Visma) im Schlusssprint und holte sich das Rosa Trikot und unterschrieb, dass er die erste Etappe der 108. Ausgabe der Giro gewonnen hat, indem er das Rennen in 3 Stunden, 36 Sekunden und 24 Millisekunden beendete. Dritter wurde Orluis Aular vom Movistar Team.

Schlechte Nachrichten kamen vom Spanier Mikel Landa, der einen sehr schweren Sturz hatte und mit einer Halsbandage auf eine Trage gebracht werden musste, was wahrscheinlich das Ende seiner Italien-Tour bedeutete. Sein Landsmann Juan Ayuso und einer der Favoriten für den Giro stürzte ebenfalls, hatte aber glücklicherweise keine Auswirkungen, obwohl er es nicht an die Spitze des Rennens schaffte.

Die folgenden zwei Etappen werden ebenfalls in Albanien stattfinden, bevor es am 13. Mai zurück nach Italien nach Alberobello - Lecce geht.