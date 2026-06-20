Die ersten beiden Teams, die bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind: Haiti und die Türkei packen ihre Koffer

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Die Weltmeisterschaft 2026 hat ihre ersten Opfer bestätigt. Während der Freitagsspiele, am frühen Samstag in Europazeit, deklassierte Brasilien Haiti mit 3:0 und Paraguay besiegte die Türkei mit 1:0, und beide Länder schieden nach zwei der drei Gruppenspiele aus dem Wettbewerb aus.

Haiti nahm zum zweiten Mal in der Geschichte teil. Das erste Mal war 1974, aber allein die Qualifikation für das Turnier war ein großer Erfolg für das kleine Land, das in den letzten Jahrzehnten von Naturkatastrophen (die Erdbeben 2010 und 2021, zahlreiche Überschwemmungen und Hurrikane) und einem politischen Vakuum geplagt wurde, in dem kriminelle Banden das Land effektiv regierten (sein Cheftrainer Sébastien Migné besuchte das Land nie persönlich).

Das Ausscheiden der Türkei war noch schockierender: Es war ihr erster WM-Finalauftritt seit 2002, angeführt von Qualitätsspielern wie Arda Guler von Real Madrid, Kenan Yildiz von Juventus und Orkun Kokcu von Besiktas. Das Pech trug dazu bei: Im Spiel am Samstag schossen sie 33 Mal, davon 6 aufs Tor, verloren jedoch durch ein frühes Tor von Matías Galarza in der zweiten Minute, das Paraguay ermöglichte, voll defensiv zu spielen. Im vorherigen Spiel trafen sie 28 Mal, davon 7 auf das Tor gegen Australien, verloren aber dennoch mit 0:2.

Die Türkei trifft als Nächstes auf Marokko, hat aber keine Chance auf die Qualifikation. In derselben Gruppe D wurden die Vereinigten Staaten nach Mexiko das zweite Land, das sich für die nächste Runde qualifizierte, nachdem sie Australien mit 2:0 besiegt hatten.