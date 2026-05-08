Microsoft verspricht, dass wir später in diesem Jahr mehr von Project Helix sehen werden

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Microsoft hat bereits mehrfach über Project Helix, die Next-Generation-Xbox-Konsole, gesprochen. Am Donnerstag gab es eine weitere kurze Präsentation, die jedoch größtenteils Informationen behandelte, die wir bereits kannten, und hauptsächlich an Entwickler gerichtet war.

Dennoch werden wir 2026 mehr von der Konsole sehen. Zumindest verspricht Jason Ronald, Leiter der Next-Generation der Xbox, das, indem er auf X schreibt, dass sie "später in diesem Jahr mehr über Project Helix zu erzählen haben." Wir wissen bereits, dass es am 7. Juni eine Xbox Games Showcase geben wird, aber Microsoft nimmt normalerweise auch an Geoff Keighleys verschiedenen Events, Gamescom und The Game Awards teil (wo sie die Xbox Series X angekündigt haben).

Außerdem veranstalten sie im November ihre eigene 25-jährige Jubiläumsfeier für Xbox, was die perfekte Gelegenheit wäre, mehr über die Zukunft zu verraten. Außerdem ist es sicherlich nicht unmöglich, dass sie eine eigene Veranstaltung für Project Helix veranstalten – es gibt also viele Möglichkeiten, diese scheinbar unglaublich leistungsstarke, aber dennoch erschwingliche PC-ähnliche Konsole zu präsentieren.