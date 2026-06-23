Microsoft verfügt über eine Funktion, mit der Organisationen über WLAN verfolgen können, wann Sie im Büro sind

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Microsoft Teams erkennt automatisch, wenn Sie im Büro über WLAN sind, aber zum Glück können Sie sich abmelden, wie Windows Latest berichtet.

Microsofts kommende neue Funktion ermöglicht es Unternehmen, über WLAN zu verfolgen, wann Sie im Büro sind. Diese Funktion funktioniert, wenn Ihre Organisation Microsoft Teams verwendet und Microsoft Places konfiguriert hat. Aber zumindest vorerst wird die Teams-Standortverfolgung standardmäßig nicht aktiviert. Die Standortverfolgungsfunktion heißt offiziell "Arbeitsplatz-Check-in".

Microsoft Teams bietet einem Nutzer die Möglichkeit, sich von diesem "Arbeitsplatz-Check-in" abzumelden, aber Organisationen können die Funktion weiterhin verpflichtend machen.

Arbeitsplatz-Check-in ist nur eine neue Funktion in Teams. Microsoft sagte, dass Teams schneller läuft und eine neue, weniger überfüllte Benutzeroberfläche für Meetings getestet wird, einschließlich der Möglichkeit, Elemente und Buttons zu verschieben, um Fehlklicks zu reduzieren.