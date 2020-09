Microsoft Flight Simulator "wird auf Xbox genauso beeindruckend sein, wie auf dem PC"

Microsoft Flight Simulator ist ohne größere Startschwierigkeiten abgehoben, denn der internationale Notenspiegel attestiert dem Game hervorragende Noten und die Nachfrage der Fans scheint ebenfalls zu bestehen. Der Titel steht aktuell nur auf dem PC bereit, soll in Zukunft aber auch Konsolenspieler abheben lassen.

Falls die Entwickler die komplizierten Steuerungsoptionen an den Controller anpassen können, dürfte das Game auf der Xbox Series sicherlich ein großer Spaß werden, doch ob die One das Spektakel ebenfalls packt, steht noch in den Sternen. Glücklicherweise hat Jörg Neumann, Director of Technology von Microsoft Flight Simulator, in einem Interview mit GamingBolt beruhigende Informationen zu diesem Thema parat:

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Simulator auf Xbox genauso beeindruckend sein wird, wie auf dem PC. Einige Dinge könnten sogar noch besser sein. In Bezug auf den Controller ist es unsere Absicht, mit allen bereits vorhandenen Controller-Optionen ein großartiges Erlebnis zu bieten. So könnt ihr die Erfahrung mit einem Gamepad, sowie einer Maus und einer Tastatur genießen. Wir werden euch mehr zur Xbox-Version des Simulators mitteilen, wenn diese kurz vor dem Start steht."