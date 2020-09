Microsoft Flight Simulator: Spieler heben dank Xbox Game Pass für PC (Beta) ab

Der Microsoft Flight Simulator kam im Test bei uns gut weg und mit diesem positiven Fazit stehen wir nicht alleine da. Das Spiel scheint bei der PC-Community ebenfalls sehr beliebt zu sein, wie Microsoft diese Woche bekanntgab: Eine Million Abonnenten des zahlungspflichtigen Online-Dienstes Xbox Game Pass für PC (Beta) haben seit der Veröffentlichung in das Spiel reingeschaut, was zuvor kein anderes Spiel der Dienstleistung (im gleichen Zeitrahmen) geschafft habe. Das ist umso beeindruckender, wenn man die Simulationsnatur des Spiels bedenkt, die offenbar ebenfalls in der Lage ist, Millionen von Menschen anzuziehen.

