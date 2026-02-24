Bericht: Sarah Bond war "schwer in der Zusammenarbeit" und "hat viele Xbox-Mitarbeiter beleidigt"

HQ

Es gab viele Debatten darüber, was tatsächlich passiert ist, als Microsoft am Freitag plötzlich ankündigte, dass Phil Spencer und Sarah Bond das Xbox-Team verlassen würden, mit einer neuen Leitung seit gestern im Amt. Wie zu erwarten, gab es eine Reihe widersprüchlicher Behauptungen von Insidern, die behaupten, sie wüssten, was vor sich geht, und nun hat der sonst so vertrauenswürdige Redakteur Tom Warren von The Verge seine Informationen geteilt.

Er sagt, dass Phil Spencer und Microsoft schon eine Weile auf seinen Weggang vorbereitet hätten, aber der Plan war, ihn diese Woche bekannt zu geben. Leider wurden die Informationen durchgesickert, sodass sie alles schnell öffentlich machten, um Gerüchte nicht zu verbreiten. Allerdings gab es in der Pressemitteilung ein interessantes Detail zum Führungswechsel, nämlich dass Microsoft-CEO Satya Nadella, die neue Gaming-Chefin Asha Sharma, der beförderte Matt Booty und natürlich Phil Spencer selbst ihre Meinung zu den Änderungen äußerten, während Sarah Bond völlig abwesend war.

Schließlich war sie die Leiterin von Xbox, und es ist natürlich bemerkenswert, dass sie von einem Tag auf den anderen auf diese Weise verschwunden ist. Warren glaubt, dass Bond und ihr Team von dieser Ankündigung genauso überrascht waren wie wir, und schreibt außerdem, dass sie bei ihren Kollegen nicht ganz beliebt war. Unter anderem wird ihr die stark kritisierte "This is an Xbox"- Kampagne zugeschrieben, die letztes Jahr lief und offenbar "viele interne Xbox-Mitarbeiter beleidigt hat":

"Microsoft hat eine Marketingkampagne gestartet, die signalisierte, dass die Leute keine Xbox-Konsole mehr kaufen müssen. Die Botschaft lautete: 'Man braucht keine Xbox, um Xbox zu spielen', weil Spiele über Xbox Cloud Gaming auf Fernsehern verfügbar waren."

Warren schreibt außerdem, dass "die meisten aktuellen und ehemaligen Xbox-Mitarbeiter, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, erleichtert sind, dass Bond Microsoft verlässt", weil sie angeblich "schwer im Umgang" war, obwohl mehrere gesagt haben, dass sie sehr gut darin war, Vereinbarungen mit Unternehmen und Entwicklern zu treffen.

Das soll auch der Grund sein, warum – wie wir am Wochenende berichteten – die neue Gaming-Chefin Sharma an ihrem ersten Tag "die Rückkehr der Xbox" versprach und außerdem schrieb, dass wir uns auf "ein erneutes Engagement für Xbox, beginnend mit der Konsole", freuen können. Bonds Strategie steuert einfach auf den Komposthaufen, Und nun wird es eine neue Richtung in die Zukunft geben.

Wir können hinzufügen, dass das sonst zuverlässige Windows Central angibt, Quellen zu haben, die bestätigen, dass Spencers Abgang tatsächlich geplant war (auch wenn dies offenbar in Eile wegen Leaks bekannt wurde). Sie schreiben:

"Unsere eigenen Quellen sagen uns, dass Spencer tatsächlich seit mehreren Monaten seinen Ruhestand mit Microsoft koordiniert."

Im Grunde klingt es so, als hätte Spencer sich darauf vorbereitet zu gehen, während Bond einfach überrascht wurde und vielleicht sogar gefeuert wurde, nachdem sie intern zu ihren Xbox-Kampagnen befragt wurde.

Was hältst du davon?