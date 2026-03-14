Mexiko wird während der Weltmeisterschaft 2026 100.000 Sicherheitskräfte entsenden

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Die Welle von Gewalt und Zerstörung in Mexiko und insbesondere in Jalisco nach der Ermordung des Drogenkartellbosses Nemesio Oseguera, bekannt als "El Mencho", im Februar führte zu einigen Spannungen bezüglich der Sicherheit der Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam in Mexiko stattfand, und mit einigen Spielen, die in diesem Monat, vom 26. bis 31. März, in Guadalajara und Monterrey stattfinden. für die Inter-Konföderation-Play-offs.

Die FIFA zögerte jedoch nicht, und Mexiko wird weiterhin Co-Gastgeber des Fußballwettbewerbs sein, allerdings mit erhöhten Sicherheitskosten. Laut RMC wird Mexiko 100.000 Sicherheitskräfte entsenden, darunter Militär, Polizei und private Sicherheitsbehörden, mit 2.100 Militärfahrzeugen (sichtbar von den Straßen der städtischen Spiele), 24 Flugzeugen und 33 Drohnen.

Mit einer Schätzung von 5,5 Millionen Touristen, die Mexiko während der Weltmeisterschaft besuchen, möchte das Land FIFA und den übrigen Ländern, die dort spielen, beruhigen, dass sie keine Kosten gescheut haben, um sicherzustellen, dass alle sicher sind.