Mindestens 25 Nationalgarde-Soldaten wurden nach einem Überfall auf Mexikos meistgesuchten Kartellboss getötet

HQ

Mindestens 25 Mitglieder der mexikanischen Nationalgarde wurden im Bundesstaat Jalisco getötet, nachdem die Behörden eine Operation gegen den Kartellführer Nemesio Oseguera, bekannt als "El Mencho", durchgeführt hatten, sagte Sicherheitsminister Omar Garcia Harfuch am Montag.

Oseguera, Anführer des Jalisco New Generation Cartel und lange Zeit als Mexikos meistgesuchter Drogenboss, hatte ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf seinen Kopf. Seine Festnahme und Tod am Sonntag lösten eine Welle von Vergeltungsgewalt aus, darunter Blockaden und Brandstiftungen in mehreren Bundesstaaten.

Weitere neue Details kamen ebenfalls von Verteidigungsminister Ricardo Trevilla, der sagte, die Geheimdienstinformationen, die zu der Operation führten, stammten von einem romantischen Partner des Kartellführers. Unterdessen bleiben die Behörden in höchster Alarmbereitschaft, während Sicherheitskräfte versuchen, weitere Unruhen einzudämmen...